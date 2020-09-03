Bilim Kurulu: Seyircisiz olsun - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Bilim Kurulu: Seyircisiz olsun

: Seyircisiz olsun

Bilim Kurulu: Seyircisiz olsun

, ’nun liglerin belli bir döneme kadar veya ilk yarı boyunca seyircisiz oynanması önerisinde bulunduğunu açıkladı.

, Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahret tin Koca, 'nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.

  1. 3.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bilim Kurulu: Seyircisiz olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA