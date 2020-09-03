Bilim Kurulu: Seyircisiz olsun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun liglerin belli bir döneme kadar veya ilk yarı boyunca seyircisiz oynanması önerisinde bulunduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahret tin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.
- 3.9.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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