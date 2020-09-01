Dev derbi 27 Eylül’de oynanacak

TFF, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesi ise 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. Ligde ilk 4 haftanın programı şu şekilde:



1. HAFTA PROGRAMI

11 EYLÜL CUMA:

20.00 Çaykur Rize-Fenerbahçe

12 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Sivasspor-Alanyaspor 17.00 Karagümrük-Yeni Malatya 20.00 Göztepe-Denizlispor 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK

13 EYLÜL PAZAR

17.00 Ankaragücü-Erzurum 17.00 Kayserispor-Kasımpaşa 20.00 Antalyaspor-G.Birliği 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş 14 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Hatayspor-Başakşehir

Konyaspor (BAY)



2. HAFTA PROGRAMI



18 EYLÜL CUMA

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe

19 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 G.Birliği-Konyaspor 16.00 Denizlispor-Trabzonspor 19.00 Alanyaspor-Kayserispor 19.00 Beşiktaş-Antalyaspor

20 EYLÜL PAZAR

13.30 Erzurum-Sivasspor 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rize 19.00 Gaziantep FK-Karagümrük 19.00 Başakşehir-Galatasaray 21 EYLÜL PAZARTESI

20.00 Fenerbahçe-Hatayspor

Ankaragücü (BAY)



3. HAFTA PROGRAMI



25 EYLÜL CUMA

20.00 Karagümrük-Başakşehir

26 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Kayserispor-Erzurum 16.00 Hatayspor-Kasımpaşa 16.00 Göztepe-Gaziantep FK 19.00 Trabzonspor-Yeni Malatya

27 EYLÜL PAZAR

13.30 Çaykur Rize-Alanyaspor 16.00 Sivasspor-Ankaragücü 16.00 Konyaspor-Beşiktaş 19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

28 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor-Denizlispor Gençlerbirliği (BAY)



4. HAFTA PROGRAMI



2 EKİM CUMA

20.00 Ankaragücü-Kayserispor 20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

3 EKİM CUMARTESİ

13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor 16.00 Erzurum-Çaykur Rize 16.00 Başakşehir-Göztepe 19.00 Fenerbahçe-Karagümrük

4 EKİM PAZAR

13.30 Denizlispor-Konyaspor 16.00 Alanyaspor-Hatayspor 16.00 Beşiktaş-G.Birliği 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray

Sivasspor (BAY)