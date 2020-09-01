Dev derbi 27 Eylül’de oynanacak - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Dev derbi 27 Eylül’de oynanacak

Dev derbi ’de oynanacak

Dev derbi 27 Eylül’de oynanacak

, 'de başlayacak olan 'de ilk 4 haftanın programını açıkladı.

TFF, 'de başlayacak olan 'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Pazar saat 19.00'de oynanacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesi ise 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. Ligde ilk 4 haftanın programı şu şekilde:

1. HAFTA PROGRAMI

11 EYLÜL CUMA:
20.00 Çaykur -Fenerbahçe

12 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 -Alanyaspor 17.00 Karagümrük-Yeni 20.00 Göztepe-Denizlispor 20.00 Galatasaray- FK

13 EYLÜL PAZAR
17.00 Ankaragücü-Erzurum 17.00 Kayserispor-Kasımpaşa 20.00 Antalyaspor-G.Birliği 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş 14 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Hatayspor-Başakşehir
Konyaspor (BAY)


2. HAFTA PROGRAMI

18 EYLÜL CUMA
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe

19 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 G.Birliği- 16.00 Denizlispor-Trabzonspor 19.00 Alanyaspor-Kayserispor 19.00 Beşiktaş-Antalyaspor

20 EYLÜL PAZAR
13.30 Erzurum-Sivasspor 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rize 19.00 Gaziantep FK-Karagümrük 19.00 Başakşehir-Galatasaray 21 EYLÜL PAZARTESI
20.00 Fenerbahçe-Hatayspor
Ankaragücü (BAY)


3. HAFTA PROGRAMI

25 EYLÜL CUMA
20.00 Karagümrük-Başakşehir

26 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Kayserispor-Erzurum 16.00 Hatayspor-Kasımpaşa 16.00 Göztepe-Gaziantep FK 19.00 Trabzonspor-Yeni Malatya

27 EYLÜL PAZAR
13.30 Çaykur Rize-Alanyaspor 16.00 Sivasspor-Ankaragücü 16.00 Konyaspor-Beşiktaş 19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

28 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Denizlispor Gençlerbirliği (BAY)


4. HAFTA PROGRAMI

2 EKİM CUMA
20.00 Ankaragücü-Kayserispor 20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

3 EKİM CUMARTESİ
13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor 16.00 Erzurum-Çaykur Rize 16.00 Başakşehir-Göztepe 19.00 Fenerbahçe-Karagümrük

4 EKİM PAZAR
13.30 Denizlispor-Konyaspor 16.00 Alanyaspor-Hatayspor 16.00 Beşiktaş-G.Birliği 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray
Sivasspor (BAY)

  1. 1.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev derbi 27 Eylül’de oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA