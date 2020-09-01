Dev derbi 27 Eylül’de oynanacak
TFF, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı.
TFF, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı. Sezon Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak. 3. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar saat 19.00'de oynanacak. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesi ise 13 Eylül Pazar saat 20.00'de oynanacak. Ligde ilk 4 haftanın programı şu şekilde:
1. HAFTA PROGRAMI
11 EYLÜL CUMA:
20.00 Çaykur Rize-Fenerbahçe
12 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Sivasspor-Alanyaspor 17.00 Karagümrük-Yeni Malatya 20.00 Göztepe-Denizlispor 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK
13 EYLÜL PAZAR
17.00 Ankaragücü-Erzurum 17.00 Kayserispor-Kasımpaşa 20.00 Antalyaspor-G.Birliği 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş 14 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Hatayspor-Başakşehir
Konyaspor (BAY)
2. HAFTA PROGRAMI
18 EYLÜL CUMA
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe
19 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 G.Birliği-Konyaspor 16.00 Denizlispor-Trabzonspor 19.00 Alanyaspor-Kayserispor 19.00 Beşiktaş-Antalyaspor
20 EYLÜL PAZAR
13.30 Erzurum-Sivasspor 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rize 19.00 Gaziantep FK-Karagümrük 19.00 Başakşehir-Galatasaray 21 EYLÜL PAZARTESI
20.00 Fenerbahçe-Hatayspor
Ankaragücü (BAY)
3. HAFTA PROGRAMI
25 EYLÜL CUMA
20.00 Karagümrük-Başakşehir
26 EYLÜL CUMARTESİ
13.30 Kayserispor-Erzurum 16.00 Hatayspor-Kasımpaşa 16.00 Göztepe-Gaziantep FK 19.00 Trabzonspor-Yeni Malatya
27 EYLÜL PAZAR
13.30 Çaykur Rize-Alanyaspor 16.00 Sivasspor-Ankaragücü 16.00 Konyaspor-Beşiktaş 19.00 Galatasaray-Fenerbahçe
28 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Denizlispor Gençlerbirliği (BAY)
4. HAFTA PROGRAMI
2 EKİM CUMA
20.00 Ankaragücü-Kayserispor 20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
3 EKİM CUMARTESİ
13.30 Yeni Malatyaspor-Antalyaspor 16.00 Erzurum-Çaykur Rize 16.00 Başakşehir-Göztepe 19.00 Fenerbahçe-Karagümrük
4 EKİM PAZAR
13.30 Denizlispor-Konyaspor 16.00 Alanyaspor-Hatayspor 16.00 Beşiktaş-G.Birliği 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray
Sivasspor (BAY)
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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