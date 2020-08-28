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28 Ağustos 2020, Cuma
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En üç takviye

En az üç takviye

Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verirken, en 3 takviye yapacaklarını söyledi.

Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üneş, "5 takviye yaptık. 3 veya 4 transfer daha yapacağız. 11 Eylül'e kadar minimum 3 transfer yapmak istiyoruz" dedi.
  1. 28.8.2020
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