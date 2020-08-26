Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak
Son dakika haberi... Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekilirken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındak dev derbinin haftası da belli oldu. İki ezeli rakip ligin 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası derbi tarihleri de belli oldu.
İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe 3. haftada karşı kaşıya gelecek. T ürk Telekom Stadı'ndaki dev derbi corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.
Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 26.08.2020 22:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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