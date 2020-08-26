Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig G.Saray-F.Bahçe derbisi öncesi flaş ayrıntı!

Son dakika: - derbisi seyircisiz oynanacak

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak

Son dakika haberi... 'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekilirken, ile arasındak dev derbinin haftası da belli oldu. İki ligin 3. haftasında Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan () Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası derbi tarihleri de belli oldu.

İki ile 3. haftada karşı kaşıya gelecek. T ürk 'ndaki dev derbi corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 26.08.2020 22:06
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