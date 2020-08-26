Müjde: Maçlar seyircili

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da dün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi. Toplantıda kulüplerin harcama limitleri ile ilgili önerileri de görüşülürken, herhangi bir karar çıkmadı. TFF'den yapılan açıklama şöyle: "Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek."

KOMBİNE BİLET SATIŞLARI BAŞLIYOR

TFF'den maçların seyircili oynanacağı kararı çıkarken, bir müjde de Passolig'den geldi. Kulüplerin, koronavirüs salgını sürecinde maçların seyircisiz oynanması nedeniyle büyük bir gelir kaybı yaşamasının ardından Passolig, kombine satışlarına başlayacağını açıkladı. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Önümüzdeki hafta itibarıyla kombine satışları başlayacak. Süper Lig takımları bu kararın çıkmasını bekliyordu. Bu bizim için de kulüpler için de çok önemli bir karar" dedi

TARİHİ FİKSTÜR BUGÜN ÇEKİLİYOR

TFF'nin bu sezon düşmeyi kaldırmasının ardından tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak Süper Lig'de, 2020-2021 fikstürü bugün çekilecek. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimi saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayımlanacak. Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

B TAKIMLAR LİGİ KURULUYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararını da aldı. B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek. İşte B Takımlar Ligi'nin formatı:

Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak.

Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek.

Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.