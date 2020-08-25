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25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Yeni MHK Başkanı resmen açıklandı!

Başkanlığı'na getirildi

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Serdar Tatlı getirildi

Zekeriya Alp'in istifasının ardından yeni MHK başkanı belli oldu. resmi sitesinden, Başkanlığı'na 'nın getirildiğini açıkladı.

Başkan ve üyeleri belli oldu. resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yapılan toplantının ardından başkanlığındaki MHK üyelerini duyurdu.

GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

(TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MKH) görev dağılımı gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle:

BAŞKAN: SERDAR TATLI

BAŞKAN VEKİLİ: METİN TOKAT

PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK): SERDAR TATLI, METİN TOKAT, EROL ERSOY

EĞİTİM, PLANLAMA, ÇALIŞMA VE ANALİZ GRUBU (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü

BÖLGESEL AMATÖR LİG SORUMLUSU: Hacı Ahmet Erdoğan

KADIN HAKEMLER SORUMLUSU: Erol Ersoy

PLAJ FUTBOLU SORUMLUSU: Mustafa Kamil Abitoğlu

FUTSAL SORUMLUSU: Hikmet Öksüzoğlu

1. BÖLGE SORUMLUSU: Ahmet Erdoğan

2. BÖLGE SORUMLUSU: Nedim Göklü

3. BÖLGE SORUMLUSU: Metin Tokat

4. BÖLGE SORUMLUSU: Erol Ersoy

5. BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Kamil Abitoğlu

6. BÖLGE SORUMLUSU: Hikmet Öksüzoğlu

7. BÖLGE SORUMLUSU: Kadir Tozlu

8. BÖLGE SORUMLUSU: Mahmut Çetiner


  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 19:20
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