Karagümrük Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, son olarak İtalya Serie A ekibi SPAL'da forma giyen 33 yaşındaki Bosnalı stoper Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.
İstanbul temsilcisi, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyen 33 yaşındaki stoper Ervin Zukanovic'le sözleşme imzaladı.
ZUKANOVIC KİMDİR?
İtalya Serie A'da Roma, Sampdoria, Atalanta, Genoa ve son olarak SPAL formalarını da giyen Bosnalı defans oyuncusu, Çizme'de 132 maça çıktı.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübeleri olan Zukanovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 38 kez sırtına geçirdi.
- 25.08.2020
- Güncelleme: 25.08.2020 21:08
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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