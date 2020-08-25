Karagümrük Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisi, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyen 33 yaşındaki stoper Ervin Zukanovic'le sözleşme imzaladı.

ZUKANOVIC KİMDİR?

İtalya Serie A'da Roma, Sampdoria, Atalanta, Genoa ve son olarak SPAL formalarını da giyen Bosnalı defans oyuncusu, Çizme'de 132 maça çıktı.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübeleri olan Zukanovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 38 kez sırtına geçirdi.