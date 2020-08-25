Karagümrük Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Süper Lig Karagümrük'ten bir transfer daha! İmzayı attı

Karagümrük 'i kadrosuna kattı

Karagümrük Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı

'in yeni ekibi , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. temsilcisi, son olarak A ekibi 'da forma giyen 33 yaşındaki Bosnalı stoper 'i kadrosuna kattı.

çalışmalarına devam eden 'in yeni ekibi , önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.

temsilcisi, 'nın da formasını giyen 33 yaşındaki stoper 'le sözleşme imzaladı.

ZUKANOVIC KİMDİR?
A'da Roma, Sampdoria, Atalanta, Genoa ve son olarak formalarını da giyen Bosnalı defans oyuncusu, Çizme'de 132 maça çıktı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübeleri olan Zukanovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 38 kez sırtına geçirdi.

  1. 25.08.2020
  2. Güncelleme: 25.08.2020 21:08
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