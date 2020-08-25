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25 Ağustos 2020, Salı
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Fikstür çekimi yarın

Fikstür çekimi yarın

, 'de 2020- 2021 sezonu fikstürünün yarın çekileceğini açıkladı.

Süper Lig'de 2020- 2021 sezonu fikstürü yarın çekilecek. 'ndan () yapılan açıklamada, " fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.
  1. 25.8.2020
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