Son dakika.. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla, Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belli oldu. İşte detaylar...
11 Eylül tarihinde başlayacak olan Süper Lig ve TFF 1. Lig'in fikstür çekim tarihleri hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde "2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi. Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek. Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak."
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 11:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika... Süper Lig ve TFF 1. Lig'in fikstür çekim tarihleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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