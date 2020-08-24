Son dakika... Süper Lig ve TFF 1. Lig'in fikstür çekim tarihleri belli oldu! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika... ve 1. Lig'in fikstür çekim tarihleri belli oldu!

Son dakika... Süper Lig ve TFF 1. Lig'in fikstür çekim tarihleri belli oldu!

Son dakika.. 'ndan yapılan açıklamayla, ve 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

11 Eylül tarihinde başlayacak olan ve 1. Lig'in fikstür çekim tarihleri hakkında 'ndan açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde "2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi. Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek. Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak."

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 11:56
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