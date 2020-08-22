Ünlü Tangocu bek Fatih Karagümrük'e - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Ünlü Tangocu bek Fatih Karagümrük'e

Ünlü Tangocu bek 'e

Ünlü Tangocu bek Fatih Karagümrük'e

Karagümrük, transferde atağa kalktı. Önceki gün İtalyan milli kaleci Viviano'ya imza attıran ekibi, sağ bek için rotayı yine dünyaca ünlü bir futbolcuya çevirdi.

Karagümrük, transferde atağa kalktı. Önceki gün İtalyan milli kaleci Viviano'ya imza attıran ekibi, sağ bek için rotayı yine dünyaca ünlü bir futbolcuya çevirdi. İtalyan medyası; Gümrük'ün ekibi Brighton'dan ayrılan Ezequiel Schelotto'ya 3 yıllık sözleşme önerdiğini öne sürdü. Arjantin asıllı İtalyan sağ bekin de teklife sıcak baktığı belirtildi. 1 kez İtalya Milli Takımı formasını giyen, Çizme'de 211 maçta 17 gol, 23 asist yapan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı; Atalanta, İnter, Parma, C.Verona gibi takımlarda ter döktü. Geçen sezon Ada'da 9 maçta boy gösterdi.
  1. 22.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlü Tangocu bek Fatih Karagümrük'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA