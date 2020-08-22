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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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’da Köybaşı atağı

Hatayspor’da Köybaşı atağı

, İspanyol ekibi 'dan ayrılan 'na teklifinde bulundu.

, İspanyol ekibi 'dan ayrılan 'na teklifinde bulundu. Geçtiğimiz sezon 'da Granada formasıyla 7 maçta, 1 gol atan 31 yaşındaki sol bek için yönetici Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda aynı zamanda hemşehrileri olan İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi.
  1. 22.8.2020
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