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21 Ağustos 2020, Cuma
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Çizme'den dev kaleci!

Çizme'den dev kaleci!

Karagümrük, gündemine bomba gibi düşen; , İnter, ’de oynamış, 1.95 boyundaki milli kaleci Viviano ile 2 yıllık imza attı.

Süper Lig'in yeni ekibi F.Karagümrük, 'de değil Avrupa'da da ses getirecek bir transfere imza attı. Gümrük, gündemine bomba gibi düşen 34 yaşındaki İtalyan milli kaleci 'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. doğduğu şehrin takımı 'da başlayan Viviano, İnter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda oynadı. Kariyerinde ve S.Lizbon takımları için ülke dışına çıkan 1.95 boyundaki dev eldiven, Serie A'ya tarihin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olarak da adını yazdırdı. Viviano, son maçına 26 Mayıs 2019'da Sporting'den kiralık gittiği Serie A ekibi SPAL'da çıktı. Portekiz ekibi, 6 kez milli takımda boy gösteren deneyimli eldiven için 2 milyon euro bonservis ödemesine rağmen hiçbir resmi maçta oynatmadı. İtalya'da 490 maça çıkan Emiliano Viviano, kaleden çıkmayı, takımının pas oyununa katılmayı seven bir kaleci. Ayrıca refleksleri ve birebir pozisyonlardaki kurtarış becerisiyle de öne çıkıyor.
  1. 21.8.2020
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