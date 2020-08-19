Transfer listesi açığa çıktı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Sportif Direktör Murat Akın, çok amatörce bir hatanın altına imza attı. Gazeteci Burcu Eken, Murat Akın'ın paylaştığı hikayedeki detayı atlamadı ve bunun kırmızı-siyahlıların transfer listesi olduğunu belirtip, "Karagümrük sportif direktörü Murat Akın attığı hikaye ile transfer listesini ele verdi" şeklinde sosyal medyasında paylaştı. Listede; S.Wednesday'den 23 yaşındaki Hollandalı sol kanat Da Cruz, Hellas Verona'dan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Alan Emperur, bonservisleri elinde olan 26 yaşındaki Slovak sol bek Robert Mazan, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wellington Junior ve 19 yaşındaki Belçikalı sol kanat Largie Ramazani'nin profilleri yer aldı.

İTALYA'DAN MİLLİ KALECİ

Gümrük Başkanı Süleyman Hurma, anlaşamadıkları Hart'ın yerine daha iyisini getireceklerini müjdeledi. Hurma, "İtalya Milli Takımı'nda oynamış bir kaleci" dedi. Hurma'nın bahsettiği ismin 34 yaşında, bonservisi elindeki Viviano olduğu öğrenildi. Viviano 6 kez milli oldu.