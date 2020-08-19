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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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listesi açığa çıktı

Transfer listesi açığa çıktı

 Lig'in yeni ekiplerinden 'te Sportif Direktör , çok amatörce bir hatanın altına imza attı. , Murat Akın'ın paylaştığı hikayedeki detayı atlamadı ve bunun kırmızı-siyahlıların listesi olduğunu belirtti.

Lig'in yeni ekiplerinden 'te Sportif Direktör , çok amatörce bir hatanın altına imza attı. , Murat Akın'ın paylaştığı hikayedeki detayı atlamadı ve bunun kırmızı-siyahlıların listesi olduğunu belirtip, "Karagümrük sportif direktörü Murat Akın attığı hikaye ile transfer listesini ele verdi" şeklinde sosyal medyasında paylaştı. Listede; S.Wednesday'den 23 yaşındaki Hollandalı sol kanat Da Cruz, Hellas Verona'dan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Alan Emperur, bonservisleri elinde olan 26 yaşındaki Slovak sol bek Robert Mazan, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha Wellington Junior ve 19 yaşındaki Belçikalı sol kanat Largie Ramazani'nin profilleri yer aldı.

İTALYA'DAN MİLLİ KALECİ
Gümrük Başkanı , anlaşamadıkları Hart'ın yerine daha iyisini getireceklerini müjdeledi. Hurma, "İtalya 'nda oynamış bir kaleci" dedi. Hurma'nın bahsettiği ismin 34 yaşında, bonservisi elindeki Viviano olduğu öğrenildi. Viviano 6 kez milli oldu.

  1. 19.8.2020
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