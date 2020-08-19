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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Sanabria yarışı

Sanabria yarışı

Ç.Rizespor, Y.Malatyaspor ve F.Karagümrük, S.Moskova’dan ayrılan 30 yaşındaki tecrübeli sol açık için bastırıyor. Özellikle ’de Hırvat hoca Tomas’ın Sanabria’yı çok istediği bildirildi.

'de hareketliliği son hız sürüyor. Özellikle yeni sezon öncesi 'nin kararıyla düşmenin kaldırılmasıyla 21 takıma çıkan Süper Lig'de, transfer borsası daha da çekişmeli hale geldi. Kadrolarını takviye etmek isteyen kulüpler harıl harıl oyuncu ararken, bazen aynı oyuncuda karşı karşıya da gelebiliyor. İşte bunlardan biri de Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria transferinde yaşanıyor.

Süper Lig'den Ç., Y.Malatya ve F.Karagümrük, S.Moskova'dan ayrılan Paraguaylı yıldızın peşinde. Özellikle Ç.Rize hocası 'ın 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunu çok istediği ve yönetiminden mutlak transfer edilmesini talep ettiği öğrenildi. Forvette de oynayabilen tecrübeli futbolcu, ülkesinde Olimpia ve Arjantin'de Independiente'de ter döktükten sonra profesyonel kariyerinin çoğunu Portekiz devi 'dan başlayarak Portekiz ve 'da geçirdi. Geçen sezon sorunlar yaşadığı Tedesco yönetiminde 18 maçta, 1 gol atabildi. Bir önceki sezon ise 33 maçta 5 gol, 5 asistle oynadı.

  1. 19.8.2020
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