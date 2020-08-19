Sanabria yarışı

Süper Lig'de transfer hareketliliği son hız sürüyor. Özellikle yeni sezon öncesi TFF'nin kararıyla düşmenin kaldırılmasıyla 21 takıma çıkan Süper Lig'de, transfer borsası daha da çekişmeli hale geldi. Kadrolarını takviye etmek isteyen kulüpler harıl harıl oyuncu ararken, bazen aynı oyuncuda karşı karşıya da gelebiliyor. İşte bunlardan biri de Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria transferinde yaşanıyor.

Süper Lig'den Ç.Rize, Y.Malatya ve F.Karagümrük, S.Moskova'dan ayrılan Paraguaylı yıldızın peşinde. Özellikle Ç.Rize hocası Stjepan Tomas'ın 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunu çok istediği ve yönetiminden mutlak transfer edilmesini talep ettiği öğrenildi. Forvette de oynayabilen tecrübeli futbolcu, ülkesinde Olimpia ve Arjantin'de Independiente'de ter döktükten sonra profesyonel kariyerinin çoğunu Portekiz devi Benfica'dan başlayarak Portekiz ve Rusya'da geçirdi. Geçen sezon sorunlar yaşadığı Teknik Direktör Tedesco yönetiminde 18 maçta, 1 gol atabildi. Bir önceki sezon ise 33 maçta 5 gol, 5 asistle oynadı.