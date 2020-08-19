Sanabria yarışı
Ç.Rizespor, Y.Malatyaspor ve F.Karagümrük, S.Moskova’dan ayrılan 30 yaşındaki tecrübeli sol açık için bastırıyor. Özellikle Rize’de Hırvat hoca Tomas’ın Sanabria’yı çok istediği bildirildi.
Süper Lig'de transfer hareketliliği son hız sürüyor. Özellikle yeni sezon öncesi TFF'nin kararıyla düşmenin kaldırılmasıyla 21 takıma çıkan Süper Lig'de, transfer borsası daha da çekişmeli hale geldi. Kadrolarını takviye etmek isteyen kulüpler harıl harıl oyuncu ararken, bazen aynı oyuncuda karşı karşıya da gelebiliyor. İşte bunlardan biri de Lorenzo Antonio Melgarejo Sanabria transferinde yaşanıyor.
Süper Lig'den Ç.Rize, Y.Malatya ve F.Karagümrük, S.Moskova'dan ayrılan Paraguaylı yıldızın peşinde. Özellikle Ç.Rize hocası Stjepan Tomas'ın 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunu çok istediği ve yönetiminden mutlak transfer edilmesini talep ettiği öğrenildi. Forvette de oynayabilen tecrübeli futbolcu, ülkesinde Olimpia ve Arjantin'de Independiente'de ter döktükten sonra profesyonel kariyerinin çoğunu Portekiz devi Benfica'dan başlayarak Portekiz ve Rusya'da geçirdi. Geçen sezon sorunlar yaşadığı Teknik Direktör Tedesco yönetiminde 18 maçta, 1 gol atabildi. Bir önceki sezon ise 33 maçta 5 gol, 5 asistle oynadı.
- 19.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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