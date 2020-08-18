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18 Ağustos 2020, Salı
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iddialı

Selim Ilgaz iddialı

Geçen sezon 1. Lig’de oynadığı 33 maçta 7 gol, 7 asistle Hatayspor’un ’e yükselmesinde büyük bir katkı sağlayan , ligin başlamasını iple çekiyor.

Geçen sezon 1. Lig'de oynadığı 33 maçta 7 gol, 7 asistle Hatayspor'un 'e yükselmesinde büyük bir katkı sağlayan , ligin başlamasını iple çekiyor. Kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giyeceğini vurgulayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Süper Lig'de ilk sezonum ve kendime güveniyorum. Güzel bir sezon geçireceğime inanıyorum inşallah her şey güzel olur" değerlendirmesini yaptı.
  1. 18.8.2020
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