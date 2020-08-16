Dadaş Hasek! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Dadaş Hasek!

Dadaş Hasek!

Dadaş Hasek!

Erzurumspor, 'tan ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı.

Erzurumspor, 'tan ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. 1.81 boyundaki sol ayaklı Çekyalı futbolcu kısa süre içinde Dadaşlar'a katılacak. Geçen sezon 20 maça çıkan Hasek 6 kez fileleri sarsarken 4 asist yaptı. 'un ilk transferi 'dan ayrılan Arturo Mina olmuştu.
  1. 16.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dadaş Hasek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA