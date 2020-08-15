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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Üstesinden geleceğiz

Üstesinden geleceğiz

Hatayspor'un kanat oyuncuları ve , iddialı mesajlar verdi.

Hatayspor'un kanat oyuncuları ve , iddialı mesajlar verdi. Barbosa, "Burada her şey daha zor olacak ama üstesinden geleceğiz" derken Ouali, "Eksik oyuncularımız döndüğünde her şey daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 15.8.2020
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