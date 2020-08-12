Kulüpler Birliği'nin başkanı yeniden Mehmet Sepil - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği'nin başkanı yeniden Mehmet Sepil

'nin başkanı yeniden

Kulüpler Birliği'nin başkanı yeniden Mehmet Sepil

Kısa süre önce Başkanlığı'nda istifa eden , diğer başkanların ısrarı üzerine yeniden Kulüpler Birliği Başkanı oldu.

Kısa süre önce istifasını sunan ve diğer kulüp başkanlarına 'yeni başkan bulun' diyen , son kararını verdi.

başkanları, bugün Beşiktaş'taki bir otelde buluştu ve uzun bir toplantı düzenledi.

Bu toplandı sonrasında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, diğer başkanların ısrarı üzerine yeniden başkan seçildi.

  1. 12.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulüpler Birliği'nin başkanı yeniden Mehmet Sepil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA