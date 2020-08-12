Kulüpler Birliği'nin başkanı yeniden Mehmet Sepil

Kısa süre önce istifasını sunan ve diğer kulüp başkanlarına 'yeni başkan bulun' diyen Mehmet Sepil, son kararını verdi.

Kulüpler Birliği başkanları, bugün Beşiktaş'taki bir otelde buluştu ve uzun bir toplantı düzenledi.

Bu toplandı sonrasında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, diğer başkanların ısrarı üzerine yeniden başkan seçildi.

