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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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“Önce kalıcı olacağız”

“Önce kalıcı olacağız”

'in yeni ekibi Hatayspor, 'da yaptığı kampla hazırlıklarını sürdürüyor. da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, 'da yaptığı kampla hazırlıklarını sürdürüyor. da çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kavlak, "Birçok bölgeye transfer yapacağız. Güçlü kadro kurmayı planladık. 'de kalmak çok değerli. Kadroyu da buna göre planlayıp kurmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 10.8.2020
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