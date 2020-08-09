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09 Ağustos 2020, Pazar
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Erzurum hazırlanıyor

'in yeni ekiplerinden , 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden , 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor. Dün ikinci idmanını gerçekleştiren Erzurumspor, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman 1 saat sürdü. Hazırlıklar bugün devam edecek.
  1. 9.8.2020
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