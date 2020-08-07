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07 Ağustos 2020, Cuma
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Hatay'a Gabonlu golcü

Hatay'a Gabonlu golcü

’in yeni ekibi Hatay, ’da Bordeaux’dan ayrılan 23 yaşındaki Boupendza’yla 2 yıllık imza attı. Genç forvet, 60 maçta 19 gol, 4 asist yaptı.

Süper Lig'de kalıcı olmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Hatayspor, rotasını 'ya çevirdi. Hücum hattına arayışındaki bordo-beyazlı yönetim, Bordeaux'nun 23 yaşındaki forveti Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattı. Bordeaux'yla sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezonu Portekiz ekibi Feirense'de kiralık olarak geçirdi ve 12 maçta, 1 asistle oynadı. 2 sezon önce de yarımşar devre Fransa'nın Ajaccio ve Tours takımlarında yine kiralık olarak boy gösterdi, 24 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Kariyerini kiralık olarak başka takımlarda geçiren, 60 karşılaşmada 19 gol, 4 asist yapan Boupendza, bonservisiyle transfer olduğu Hatayspor'da yeni bir sayfa açıp, kalıcı olmaya çalışacak. Öte yandan yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Caner Hüseyin Bağ ve Sadi Karaduman'a kendilerine kulüp bulmaları söylendi.
  1. 7.8.2020
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