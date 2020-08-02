‘Teklifler alıyorum’ - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig ‘Teklifler alıyorum’

‘Teklifler alıyorum’

‘Teklifler alıyorum’

, 'den teklifler aldığını açıkladı.

, 'den teklifler aldığını açıkladı. 'in bazı takımları ile temas kurduklarını belirten 44 yaşındaki çalıştırıcı, "İsimleri açıklamam doğru olmaz. Ama çok mutlu oldum" dedi. İsmi ve ile anılıyor.
  1. 2.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Teklifler alıyorum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA