Son dakika: TFF'den flaş açıklama! Süper Lig 21 takımla oynanacak
TFF'den son dakika açıklaması... Play offlarda Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor'un bir süredir Süper Lig'e çıkartılacağı konuşulurken, Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili son noktayı koydu. Buna göre Süper Lig'in gelecek sezon 21 takımla oynanacağı netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkartılacağı söylentilerine dair son noktayı koydu. TFF, konu ile ilgili yaptığı açıklamada gelecek sezon ligin 21 takımla oynanacağını 'yeniden' açıkladı.
İşte o açıklama;
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2020 tarihinde aldığı Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşmenin olmayacağına dair kararının ardından, son günlerde konunun çeşitli değerlendirmelere yol açması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Özellikle Süper Lig'de takım sayısının artırılması hususunda bazı kulüplerimiz ve yöneticileri ile bir çok kesim tarafından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.
Hatırlatmak isteriz ki, Süper Lig'e çıkan son takım TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde penaltılar sonucunda, Fatih Karagümrük takımı olmuştur.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak, finalin kaybedilmesi sonrasında Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, sonucu kabul ettikleri yönünde değerlendirmede bulunmasına rağmen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın sosyal medyadan Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde "ilgili yerlerle görüştüğünü" ifade etmesi maksadını aşmaktadır.
Bu tarz söylemler, kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir.
Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Futbol Federasyonu"
- 02.08.2020
- Güncelleme: 02.08.2020 17:20
- Son dakika: TFF'den flaş açıklama! Süper Lig 21 takımla oynanacak
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Son dakika: TFF'den flaş açıklama! Süper Lig 21 takımla oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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