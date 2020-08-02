Olay iddia! Süper Lig yarıda mı kalacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni planlaması doğrultusunda takımların 21'e çıkartılması sonrasında polemikler çoğalırken, fikstür konusunda sürprizler yaşanabilir. İşte detaylar...
Dolu dolu bir futbol sezonu bizi bekliyor. TFF'nin şaşırtıcı ve tartışmalı bir kararla Süper Lig'deki takım sayısını 21'e çıkarmasının ardından gözler yoğun fikstüre çevrildi. Peki nasıl bir planlama olacak? İşte bu ince bir hesaplamayı beraberinde getiriyor.
Bir kulüp için Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupaları ve millî takımın EURO 2021 hazırlığı düşünüldüğünde kafalar daha da karışıyor. Detaylandıralım ve hesap kitaba bir bakalım.
Bu yoğun maratonda devre arası tatilinin bir hafta olduğunu düşünelim. Geriye hafta sonu maçları için 33 hafta kalıyor.
EKSTRALARA ZAMAN YOK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bir takımın haftayı "bay" geçeceği 21 takımlı ve 42 hafta sürecek ligimizde minimum 9 maçın hafta içinde oynanması gerekiyor. Bunun için de 14 hafta müsait durumda.
EURO 2021'e hazırlık için iki hafta özel maç yapılacak olsa geriye sadece 12 hafta kalıyor. Türkiye Kupası maçları için de mecburen üç hafta ayrılabiliyor.
Avrupa'da çeyrek final ve yarı finale kadar yürüyen takımlarımız olursa oyuncuları 10 haftayı aşkın sürede üç günde bir maç yapacak. Yani bir ayda sekiz maçlık bir durum söz konusu. İklime veya başka mücbir sebeplere bağlı erteleme, referandum gibi gelişmeler olması hâlinde ise Süper Lig'in tamamlanamaması riskiyle karşı karşıya kalınacak.
- 02.08.2020
- Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
- Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
- Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Olay iddia! Süper Lig yarıda mı kalacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.