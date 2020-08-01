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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Erzurumspor ince eliyor

Erzurumspor ince eliyor

'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, transferde ince eleyip sıkı dokuyor.

'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, transferde ince eleyip sıkı dokuyor. Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Hocamızın raporu transferlerde belirleyici olacak. Birçok kulüpten oyuncuyla temaslarımız var. , ve 'tan da oyuncu bakıyoruz" dedi.
  1. 1.8.2020
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