Teşekkürler Turkuvaz Medya
TFF Başkanı Nihat Özdemir kritik kararları açıklarken, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya’ya da teşekkürlerini sundu.
Türk futbolundaki tarihi kararları TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı. Özdemir "Davetimiz üzerine katılımlarıyla bizi onurlandıran Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi sonrası ligleri başarılı şekilde tamamladık. Bunda Avrupa'nın en iyi protokolünü hazırlayan Sağlık Kurulumuzun rolü büyük. Digiturk ve Turkuvaz Medya'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulüpler Birliği'nin talepleri doğrultusunda küme düşmeyi kaldırdık. Yabancı kuralını 1 sezon erteliyoruz. Tüm kararları oy birliğiyle aldık. Türk futboluna hayırlı olsun. Hep birlikte bu günleri aşacağız" diye konuştu.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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