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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Teşekkürler

Teşekkürler Turkuvaz Medya

Başkanı kritik kararları açıklarken, maçlarının yayıncısı ’ya da teşekkürlerini sundu.

Türk futbolundaki tarihi kararları Başkanı açıkladı. Özdemir "Davetimiz üzerine katılımlarıyla bizi onurlandıran Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi sonrası ligleri başarılı şekilde tamamladık. Bunda Avrupa'nın en iyi protokolünü hazırlayan Sağlık Kurulumuzun rolü büyük. Digiturk ve 'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulüpler Birliği'nin talepleri doğrultusunda küme düşmeyi kaldırdık. Yabancı kuralını 1 sezon erteliyoruz. Tüm kararları oy birliğiyle aldık. Türk futboluna hayırlı olsun. Hep birlikte bu günleri aşacağız" diye konuştu.

  1. 30.7.2020
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