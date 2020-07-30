Teşekkürler Turkuvaz Medya

Türk futbolundaki tarihi kararları TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı. Özdemir "Davetimiz üzerine katılımlarıyla bizi onurlandıran Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi sonrası ligleri başarılı şekilde tamamladık. Bunda Avrupa'nın en iyi protokolünü hazırlayan Sağlık Kurulumuzun rolü büyük. Digiturk ve Turkuvaz Medya'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulüpler Birliği'nin talepleri doğrultusunda küme düşmeyi kaldırdık. Yabancı kuralını 1 sezon erteliyoruz. Tüm kararları oy birliğiyle aldık. Türk futboluna hayırlı olsun. Hep birlikte bu günleri aşacağız" diye konuştu.