Sepil: Çok zordu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Sepil: Çok zordu

Sepil: Çok zordu

Başkanı ve Başkanı ise şu açıklamaları yaptı: "Kulüpler Birliği olarak tavsiye kararları almıştık. Federasyon da bu kararlarımızı destekledi. Pandemi sürecinde tüm kulüpler zor bir duruma düştü. teşekkür ediyoruz"

Başkanı ve Başkanı ise şu açıklamaları yaptı: "Kulüpler Birliği olarak tavsiye kararları almıştık. Federasyon da bu kararlarımızı destekledi. Pandemi sürecinde tüm kulüpler zor bir duruma düştü. teşekkür ediyoruz"

  1. 30.7.2020
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