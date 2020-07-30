Sepil: Çok zordu
Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise şu açıklamaları yaptı: "Kulüpler Birliği olarak tavsiye kararları almıştık. Federasyon da bu kararlarımızı destekledi. Pandemi sürecinde tüm kulüpler zor bir duruma düştü. Federasyona teşekkür ediyoruz"
Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise şu açıklamaları yaptı: "Kulüpler Birliği olarak tavsiye kararları almıştık. Federasyon da bu kararlarımızı destekledi. Pandemi sürecinde tüm kulüpler zor bir duruma düştü. Federasyona teşekkür ediyoruz"
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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