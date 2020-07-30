Sepil: Çok zordu

Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise şu açıklamaları yaptı: "Kulüpler Birliği olarak tavsiye kararları almıştık. Federasyon da bu kararlarımızı destekledi. Pandemi sürecinde tüm kulüpler zor bir duruma düştü. Federasyona teşekkür ediyoruz"