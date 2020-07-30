Bakan Kasapoğlu: Çok duygulandım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol ailesinin güzel bir birliktelik örneği sergilediğini söyledi. Kasapoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önemi biliyoruz. 18 yıldır herkes aldığımız mesafeyi takdirle izliyor. Bu kararlar sadece Süper Lig'i değil amatörlere kadar her kategoriyi kurtarmaya yöneliktir. Kulüpler Birliği'nde beni duygulandıran bir tablo vardı. Düşenin dostu olmaz sözünü elinin tersiyle iten kulüplerimizi kutluyorum. Hayranlıkla izledim" ifadelerini kullandı.