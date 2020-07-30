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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Bakan Kasapoğlu: Çok duygulandım

Bakan Kasapoğlu: Çok duygulandım

Gençlik ve , ailesinin güzel bir birliktelik örneği sergilediğini söyledi.

Gençlik ve , ailesinin güzel bir birliktelik örneği sergilediğini söyledi. Kasapoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın spora verdiği önemi biliyoruz. 18 yıldır herkes aldığımız mesafeyi takdirle izliyor. Bu kararlar sadece 'i değil amatörlere kadar her kategoriyi kurtarmaya yöneliktir. Kulüpler Birliği'nde beni duygulandıran bir tablo vardı. Düşenin dostu olmaz sözünü elinin tersiyle iten kulüplerimizi kutluyorum. Hayranlıkla izledim" ifadelerini kullandı.

  1. 30.7.2020
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