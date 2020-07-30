Bakan Kasapoğlu: Çok duygulandım
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol ailesinin güzel bir birliktelik örneği sergilediğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol ailesinin güzel bir birliktelik örneği sergilediğini söyledi. Kasapoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği önemi biliyoruz. 18 yıldır herkes aldığımız mesafeyi takdirle izliyor. Bu kararlar sadece Süper Lig'i değil amatörlere kadar her kategoriyi kurtarmaya yöneliktir. Kulüpler Birliği'nde beni duygulandıran bir tablo vardı. Düşenin dostu olmaz sözünü elinin tersiyle iten kulüplerimizi kutluyorum. Hayranlıkla izledim" ifadelerini kullandı.
- 30.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bakan Kasapoğlu: Çok duygulandım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.