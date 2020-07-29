Yabancı kuralına itiraz

Sepil, "Salgın sürecinde 7 kulüp, 'küme düşme olmasın' diye başvuru yaptı. Şimdi tüm takımlar aynı görüşte birleşti" diyerek bu sezon küme düşen Ankaragücü, Kayseri ve Y. Malatya'nın kalmasını istediklerini bildirdi. Yabancı kuralı hakkında ise "TFF'nin harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020-21'de çok kulüp sıkıntıya girecek. Bu uygulama, dünyada hiçbir uygulamaya benzemiyor ve örneği yok. Tüm kulüpler olarak TFF'ye endişelerimizi ileteceğiz. Yabancı sınırlaması önümüzdeki sezon uygulanmamalı. Bu kuralı, yeni sezonda uygulamanın Türk futboluna hiçbir katkısı yok. Bunu TFF'ye hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Alınan kararların TFF'ye tavsiye edileceğinin altı da çizildi.



YAYINCIYA İTİRAZ

Yayıncı kuruluş Digiturk'ün TFF ile görüşmesi sonucu bir karar alınmasını kabul etmediklerini söyleyen Başkan Sepil, "Bizim olmadığımız bir toplantı kabul edilemez. Yeniden görüşme talebinde bulunacağız" dedi.



20 TAKIMA ÇIKSIN

Gelecek yıllarda 20 takımlı bir ligin oynanmasını istediklerini kaydeden Mehmet Sepil, "Bunun örnekleri Avrupa'da var. Ayrıca Türk futbolcular için 'Rezerv Lig' kurulmasını istedik ancak federasyondan bir dönüş olmadı. Yakında bir daha toplanacağız" dedi.