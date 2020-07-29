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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yabancı kuralına itiraz

Yabancı kuralına itiraz

, 'da bir araya geldi. Toplantıya 'deki 18 takımın dışında yeni yükselen Hatayspor ile Erzurumspor'un da temsilcileri katıldı. Görüşmenin ardından Kulüpler Birliği Başkanı , açıklamalarda bulundu.

Sepil, "Salgın sürecinde 7 kulüp, 'küme düşme olmasın' diye başvuru yaptı. Şimdi tüm takımlar aynı görüşte birleşti" diyerek bu sezon küme düşen Ankaragücü, ve Y. 'nın kalmasını istediklerini bildirdi. Yabancı kuralı hakkında ise "'nin harcama limitleri, kulüplerin ihtiyacını karşılamıyor. 2020-21'de çok kulüp sıkıntıya girecek. Bu uygulama, dünyada hiçbir uygulamaya benzemiyor ve örneği yok. Tüm kulüpler olarak TFF'ye endişelerimizi ileteceğiz. Yabancı sınırlaması önümüzdeki sezon uygulanmamalı. Bu kuralı, yeni sezonda uygulamanın Türk futboluna hiçbir katkısı yok. Bunu TFF'ye hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Alınan kararların TFF'ye tavsiye edileceğinin altı da çizildi.

YAYINCIYA İTİRAZ
Yayıncı kuruluş Digiturk'ün TFF ile görüşmesi sonucu bir karar alınmasını kabul etmediklerini söyleyen Başkan Sepil, "Bizim olmadığımız bir toplantı kabul edilemez. Yeniden görüşme talebinde bulunacağız" dedi.

20 TAKIMA ÇIKSIN
Gelecek yıllarda 20 takımlı bir ligin oynanmasını istediklerini kaydeden , "Bunun örnekleri Avrupa'da var. Ayrıca Türk futbolcular için 'Rezerv Lig' kurulmasını istedik ancak federasyondan bir dönüş olmadı. Yakında bir daha toplanacağız" dedi.

  1. 29.7.2020
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