Sezona hakem damgası

Süper Lig'de skandallarla dolu öyle bir sezon yaşandı ki koronavirüsü bile gölgede bıraktı. Başakşehir'in şampiyonluğuyla sona eren sezonda, hakem dünyasının iflasına tanık olduk. Çünkü zirve yarışını ve küme düşenleri hakemler çaldıkları düdükler, verdikleri skandal kararlarla belirlediler. Şampiyonluk favorileri 4 Büyükler, VAR'a rağmen maç yöneten hakemler tarafından adeta katledildi. Tüm sezon boyunca oynanan maçlardan çok, hakemlerin skandal kararları spor gündemini oluşturdu.



BU İŞTE BİR TERSLİK 'VAR'

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin seyircisiz olarak tekrar başlaması, az sayıda taraftarı olan Başakşehir'in en önemli avantajı oldu. Bunun üzerine bir de hakemlerin birbirinden tartışmalı yönetimleri eklendi. 4 Büyükler yarışta, hiç beklemediği puan kayıpları yaşadı ve sezona adeta hakemler damgasını vurdu. Kadıköy'deki 20 yıllık Fenerbahçe üstünlüğünün bitmesi ve Galatasaray'ın kazanması ise hakem skandallarıyla dolu bir şekilde geçen sezonda, akılda kalanlar arasında yerini aldı.

YILIN GOLÜ: ONYEKURU-GALATASARAY

G.Saray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de F.Bahçe'yi yendiği tarihi maçta, Onyekuru'nun son golü unutulmazdı.



YILIN ASİSTİ: EKUBAN-TRABZONSPOR

Beşiktaş derbisinde Ekuban'ın sağ kanattan 3 kişiyi paralel geçen müthiş ortasını Sörloth gole çevirip, bu akıl dolu asistin hakkını vermişti.



YILIN KURTARIŞI: UĞURCAN-TRABZONSPOR

Trabzon'un yıldız eldiveni, F.Bahçe maçında Muriç'in gollük kafa vuruşunda akıllarda yer eden bir şekilde adeta bir panter gibi uçup golü önledi.



GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR

Sörloth..........TRABZON.......24

Cisse ............ALANYA..........22 J

ahovic........ANTALYA..........17

Muriç............F.BAHÇE.........15

Stancu .........G.BİRLİĞİ.........14



ASİST KRALLIĞI: EDIN VISCA-BAŞAKŞEHİR

Visca.............BAŞAKŞEHİR.13

Caner............BEŞİKTAŞ........11

Ömer............G.SARAY.........10

Mensah........KAYSERİ............8

Sörloth..........TRABZON.........8



YILIN HOCASI: OKAN BURUK-BAŞAKŞEHİR

Geçen sezon Rize'deki başarısıyla Başakşehir'e geçen başarılı hoca, sezona imzasını attı. Lige kötü başlayan takımda sistemini oturtup, kariyerinin ilk kupasını kazandı.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART: Muriç (Fenerbahçe), Eren (Göztepe



En çok isabetli şut çeken oyuncu: Visca (Başakşehir)

Visca Başakşehir 51

Cisse Alanyaspor 50

Muriqi Fenerbahçe 46

Sörloth Trabzonspor 43



En çok isabetli pas yapan oyuncu: Elneny (Beşiktaş)

Elneny Beşiktaş 1934

Seri Galatasaray 1705

Atiba Beşiktaş 1645

Marcao Galatasaray 1637

En çok ikili mücadele kazanan oyuncu: Kitsiou (Ankaragücü)

Kitsiou Ankaragücü 283

Muriqi Fenerbahçe 249

Sörloth Trabzonspor 215

Yatabare Sivasspor 213

En çok hava topu kazanan oyuncu: Muriqi (Fenerbahçe)

Muriqi Fenerbahçe 158

Yatabare Sivasspor 140

Crivelli Başakşehir 116

Caner Sivasspor 115

En çok kurtarış yapan kaleci: Lung (Kayseri)

Lung Kayserispor 124

Uğurcan Trabzonspor 114

Farnolle Yeni Malatya 103

Mert Başakşehir 99

Samassa Sivasspor 97

Süre alan en genç oyuncu: Mevlüt Han Ekelik (Antalya)

Mevlüt Antalya 15 yaş 221 gün

Emre Kayserispor 15 yaş 313 gün

Emin Galatasaray 16 yaş 299 gün

Berke Ankaragücü 16 yaş 307 gün

Ömer Fenerbahçe 16 yaş 313 gün



SÜPER LİG'İN EN'LERİ



En çok şut çeken:



Fenerbahçe 545

Alanyaspor 530

Başakşehir 504

Sivasspor 498



En çok isabetli şut çeken:



Alanyaspor 195

Fenerbahçe 188

Başakşehir 180

Trabzonspor 178

Beşiktaş 178



En çok isabetli orta yapan:



Alanyaspor 241

Sivasspor 192

Fenerbahçe 189

Beşiktaş 189



En çok isabetli pas yapan:



Beşiktaş 15652

Galatasaray 15111

Fenerbahçe 15075

Konyaspor 13170



En çok ikili mücadele kazanan:



Alanyaspor 1982

Trabzon 1933

Çaykur Rize 1929

Sivasspor 1906



En çok hava topu kazanan:



Sivasspor 727

Çaykur Rize 668

Alanyaspor 667

Ankaragücü 608



En çok gol yemeyen tak ım



Galatasaray 12

Beşiktaş 12

Sivasspor 10

Başakşehir 10

Kasımpaşa 10



En çok faul yapan:



Ankaragücü 539

Çaykur Rize 511

Sivasspor 506

Kayserispor 505



En çok kırmızı kart gören:



Fenerbahçe 11

Kayserispor 9

Y. Malatya 8



En çok penaltı yaptıran:



Alanyaspor 12

Kayserispor 11

Çaykur Rize 11



İNENLER

FALCAO

GALATASARAY

ERSUN YANAL

Y.MALATYA



ÇIKANLAR

ALANYA

SİVASSPOR

SERGEN YALÇIN

G.ANTEP FK



YILIN FOTOĞRAFI

Futbol dünyasını derinden etkileyen koronavirüs salgını, yeşil sahalarda da ilginç sahneleri beraberinde getirdi. F.Bahçe idmanındaki bu görüntü, hafızalara kazındı.



YILIN TAKIMI: BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'in 6. şampiyonu olan turuncu-lacivertliler, pandemi süreci sonrası maçların seyircisiz oynanma kararını avantaja çevirdi.



YILIN YILDIZI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR



SON ŞAMPİYON GALATASARAY, MUSLERA'SIZ YARIŞTAN KOPTU

Geçen sezon geriden gelip, Başakşehir'den şampiyonluğu alan Galatasaray, koronavirüs sonrası Rizespor maçıyla başladığı maratonda büyük darbe yedi. Kaleci Muslera'nın ayağının kırılmasıyla yıkılan Cimbom, şampiyonluk yarışına erken havlu attı. Bir türlü toparlanamayan sarı-kırmızılılar, oynadıkları son 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak, taraftarlarını üzdü.



SÜPER LİG'İ DE VURAN KORONA NEDENİYLE FUTBOLSUZ 3 AY

Sezona damga vuran olay kesinlikle koronavirüs oldu. Dünyayı etkisi atına alan salgın sonrasında hayat durma noktasına gelirken, futbol da bundan nasibini aldı. Süper Lig 19 Mart'ta, 26. haftada ertelenirken, yaklaşık 3 ay futbolsuz bir dönem yaşandı. Pandemi sonrasında da maçlar, her ülkede olduğu gibi seyircisiz bir şekilde 12 Haziran'da başladı.



ZORLU'DAKİ BULUŞMA BÜYÜK TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Süper Lig'de sezonun akılda kalan olayları arasında; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'da başbaşa görüşmesi olmuştu. Bu görüşme spor kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de sosyal medyadan, "Anlaşıldı; 2. yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımını yapmıştı.