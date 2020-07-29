Sezona hakem damgası
Süper Lig; hiç bu sezonki kadar skandal yaşamamıştı Uzun maratonda maçlardan çok gündem hakemlerdi. Şampiyonluk yolundaki 4 büyük takım, VAR'a rağmen kötü maç yöneten hakemler tarafından adeta katledildi.
Süper Lig'de skandallarla dolu öyle bir sezon yaşandı ki koronavirüsü bile gölgede bıraktı. Başakşehir'in şampiyonluğuyla sona eren sezonda, hakem dünyasının iflasına tanık olduk. Çünkü zirve yarışını ve küme düşenleri hakemler çaldıkları düdükler, verdikleri skandal kararlarla belirlediler. Şampiyonluk favorileri 4 Büyükler, VAR'a rağmen maç yöneten hakemler tarafından adeta katledildi. Tüm sezon boyunca oynanan maçlardan çok, hakemlerin skandal kararları spor gündemini oluşturdu.
BU İŞTE BİR TERSLİK 'VAR'
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin seyircisiz olarak tekrar başlaması, az sayıda taraftarı olan Başakşehir'in en önemli avantajı oldu. Bunun üzerine bir de hakemlerin birbirinden tartışmalı yönetimleri eklendi. 4 Büyükler yarışta, hiç beklemediği puan kayıpları yaşadı ve sezona adeta hakemler damgasını vurdu. Kadıköy'deki 20 yıllık Fenerbahçe üstünlüğünün bitmesi ve Galatasaray'ın kazanması ise hakem skandallarıyla dolu bir şekilde geçen sezonda, akılda kalanlar arasında yerini aldı.
YILIN GOLÜ: ONYEKURU-GALATASARAY
G.Saray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de F.Bahçe'yi yendiği tarihi maçta, Onyekuru'nun son golü unutulmazdı.
YILIN ASİSTİ: EKUBAN-TRABZONSPOR
Beşiktaş derbisinde Ekuban'ın sağ kanattan 3 kişiyi paralel geçen müthiş ortasını Sörloth gole çevirip, bu akıl dolu asistin hakkını vermişti.
YILIN KURTARIŞI: UĞURCAN-TRABZONSPOR
Trabzon'un yıldız eldiveni, F.Bahçe maçında Muriç'in gollük kafa vuruşunda akıllarda yer eden bir şekilde adeta bir panter gibi uçup golü önledi.
GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR
Sörloth..........TRABZON.......24
Cisse ............ALANYA..........22 J
ahovic........ANTALYA..........17
Muriç............F.BAHÇE.........15
Stancu .........G.BİRLİĞİ.........14
ASİST KRALLIĞI: EDIN VISCA-BAŞAKŞEHİR
Visca.............BAŞAKŞEHİR.13
Caner............BEŞİKTAŞ........11
Ömer............G.SARAY.........10
Mensah........KAYSERİ............8
Sörloth..........TRABZON.........8
YILIN HOCASI: OKAN BURUK-BAŞAKŞEHİR
Geçen sezon Rize'deki başarısıyla Başakşehir'e geçen başarılı hoca, sezona imzasını attı. Lige kötü başlayan takımda sistemini oturtup, kariyerinin ilk kupasını kazandı.
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART: Muriç (Fenerbahçe), Eren (Göztepe
En çok isabetli şut çeken oyuncu: Visca (Başakşehir)
Visca Başakşehir 51
Cisse Alanyaspor 50
Muriqi Fenerbahçe 46
Sörloth Trabzonspor 43
En çok isabetli pas yapan oyuncu: Elneny (Beşiktaş)
Elneny Beşiktaş 1934
Seri Galatasaray 1705
Atiba Beşiktaş 1645
Marcao Galatasaray 1637
En çok ikili mücadele kazanan oyuncu: Kitsiou (Ankaragücü)
Kitsiou Ankaragücü 283
Muriqi Fenerbahçe 249
Sörloth Trabzonspor 215
Yatabare Sivasspor 213
En çok hava topu kazanan oyuncu: Muriqi (Fenerbahçe)
Muriqi Fenerbahçe 158
Yatabare Sivasspor 140
Crivelli Başakşehir 116
Caner Sivasspor 115
En çok kurtarış yapan kaleci: Lung (Kayseri)
Lung Kayserispor 124
Uğurcan Trabzonspor 114
Farnolle Yeni Malatya 103
Mert Başakşehir 99
Samassa Sivasspor 97
Süre alan en genç oyuncu: Mevlüt Han Ekelik (Antalya)
Mevlüt Antalya 15 yaş 221 gün
Emre Kayserispor 15 yaş 313 gün
Emin Galatasaray 16 yaş 299 gün
Berke Ankaragücü 16 yaş 307 gün
Ömer Fenerbahçe 16 yaş 313 gün
SÜPER LİG'İN EN'LERİ
En çok şut çeken:
Fenerbahçe 545
Alanyaspor 530
Başakşehir 504
Sivasspor 498
En çok isabetli şut çeken:
Alanyaspor 195
Fenerbahçe 188
Başakşehir 180
Trabzonspor 178
Beşiktaş 178
En çok isabetli orta yapan:
Alanyaspor 241
Sivasspor 192
Fenerbahçe 189
Beşiktaş 189
En çok isabetli pas yapan:
Beşiktaş 15652
Galatasaray 15111
Fenerbahçe 15075
Konyaspor 13170
En çok ikili mücadele kazanan:
Alanyaspor 1982
Trabzon 1933
Çaykur Rize 1929
Sivasspor 1906
En çok hava topu kazanan:
Sivasspor 727
Çaykur Rize 668
Alanyaspor 667
Ankaragücü 608
En çok gol yemeyen tak ım
Galatasaray 12
Beşiktaş 12
Sivasspor 10
Başakşehir 10
Kasımpaşa 10
En çok faul yapan:
Ankaragücü 539
Çaykur Rize 511
Sivasspor 506
Kayserispor 505
En çok kırmızı kart gören:
Fenerbahçe 11
Kayserispor 9
Y. Malatya 8
En çok penaltı yaptıran:
Alanyaspor 12
Kayserispor 11
Çaykur Rize 11
İNENLER
FALCAO
GALATASARAY
ERSUN YANAL
Y.MALATYA
ÇIKANLAR
ALANYA
SİVASSPOR
SERGEN YALÇIN
G.ANTEP FK
YILIN FOTOĞRAFI
Futbol dünyasını derinden etkileyen koronavirüs salgını, yeşil sahalarda da ilginç sahneleri beraberinde getirdi. F.Bahçe idmanındaki bu görüntü, hafızalara kazındı.
YILIN TAKIMI: BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'in 6. şampiyonu olan turuncu-lacivertliler, pandemi süreci sonrası maçların seyircisiz oynanma kararını avantaja çevirdi.
YILIN YILDIZI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR
SON ŞAMPİYON GALATASARAY, MUSLERA'SIZ YARIŞTAN KOPTU
Geçen sezon geriden gelip, Başakşehir'den şampiyonluğu alan Galatasaray, koronavirüs sonrası Rizespor maçıyla başladığı maratonda büyük darbe yedi. Kaleci Muslera'nın ayağının kırılmasıyla yıkılan Cimbom, şampiyonluk yarışına erken havlu attı. Bir türlü toparlanamayan sarı-kırmızılılar, oynadıkları son 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak, taraftarlarını üzdü.
SÜPER LİG'İ DE VURAN KORONA NEDENİYLE FUTBOLSUZ 3 AY
Sezona damga vuran olay kesinlikle koronavirüs oldu. Dünyayı etkisi atına alan salgın sonrasında hayat durma noktasına gelirken, futbol da bundan nasibini aldı. Süper Lig 19 Mart'ta, 26. haftada ertelenirken, yaklaşık 3 ay futbolsuz bir dönem yaşandı. Pandemi sonrasında da maçlar, her ülkede olduğu gibi seyircisiz bir şekilde 12 Haziran'da başladı.
ZORLU'DAKİ BULUŞMA BÜYÜK TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI
Süper Lig'de sezonun akılda kalan olayları arasında; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'da başbaşa görüşmesi olmuştu. Bu görüşme spor kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de sosyal medyadan, "Anlaşıldı; 2. yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımını yapmıştı.
- 29.7.2020
- Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov
- Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...
- Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
- Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
- Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sezona hakem damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.