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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sezona hakem damgası

Sezona hakem damgası

; hiç bu sezonki kadar skandal yaşamamıştı Uzun maratonda maçlardan çok gündem hakemlerdi. Şampiyonluk yolundaki 4 büyük takım, VAR'a rağmen kötü maç yöneten hakemler tarafından adeta katledildi.

'de skandallarla dolu öyle bir sezon yaşandı ki koronavirüsü bile gölgede bıraktı. 'in şampiyonluğuyla sona eren sezonda, hakem dünyasının iflasına tanık olduk. Çünkü zirve yarışını ve küme düşenleri hakemler çaldıkları düdükler, verdikleri skandal kararlarla belirlediler. Şampiyonluk favorileri 4 Büyükler, VAR'a rağmen maç yöneten hakemler tarafından adeta katledildi. Tüm sezon boyunca oynanan maçlardan çok, hakemlerin skandal kararları spor gündemini oluşturdu.

BU İŞTE BİR TERSLİK 'VAR'
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin seyircisiz olarak tekrar başlaması, az sayıda taraftarı olan Başakşehir'in en önemli avantajı oldu. Bunun üzerine bir de hakemlerin birbirinden tartışmalı yönetimleri eklendi. 4 Büyükler yarışta, hiç beklemediği puan kayıpları yaşadı ve sezona adeta hakemler damgasını vurdu. Kadıköy'deki 20 yıllık üstünlüğünün bitmesi ve 'ın kazanması ise hakem skandallarıyla dolu bir şekilde geçen sezonda, akılda kalanlar arasında yerini aldı.

YILIN GOLÜ: ONYEKURU-GALATASARAY
G.Saray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de F.Bahçe'yi yendiği tarihi maçta, Onyekuru'nun son golü unutulmazdı.

YILIN ASİSTİ: EKUBAN-TRABZONSPOR
derbisinde Ekuban'ın sağ kanattan 3 kişiyi paralel geçen müthiş ortasını Sörloth gole çevirip, bu akıl dolu asistin hakkını vermişti.

YILIN KURTARIŞI: UĞURCAN-TRABZONSPOR
'un yıldız eldiveni, F.Bahçe maçında Muriç'in gollük kafa vuruşunda akıllarda yer eden bir şekilde adeta bir panter gibi uçup golü önledi.

GOL KRALLIĞI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR
Sörloth..........TRABZON.......24
Cisse ............ALANYA..........22 J
ahovic........ANTALYA..........17
Muriç............F.BAHÇE.........15
Stancu .........G.BİRLİĞİ.........14

ASİST KRALLIĞI: EDIN VISCA-BAŞAKŞEHİR
Visca.............BAŞAKŞEHİR.13
Caner............BEŞİKTAŞ........11
Ömer............G.SARAY.........10
Mensah........KAYSERİ............8
Sörloth..........TRABZON.........8

YILIN HOCASI: OKAN BURUK-BAŞAKŞEHİR
Geçen sezon 'deki başarısıyla Başakşehir'e geçen başarılı hoca, sezona imzasını attı. Lige kötü başlayan takımda sistemini oturtup, kariyerinin ilk kupasını kazandı.

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART: Muriç (Fenerbahçe), Eren (Göztepe

En çok isabetli şut çeken oyuncu: Visca (Başakşehir)

Visca Başakşehir 51
Cisse 50
Muriqi Fenerbahçe 46
Sörloth 43

En çok isabetli pas yapan oyuncu: Elneny (Beşiktaş)

Elneny Beşiktaş 1934
Seri Galatasaray 1705
Atiba Beşiktaş 1645
Marcao Galatasaray 1637

En çok ikili mücadele kazanan oyuncu: Kitsiou (Ankaragücü)

Kitsiou Ankaragücü 283
Muriqi Fenerbahçe 249
Sörloth Trabzonspor 215
Yatabare 213

En çok hava topu kazanan oyuncu: Muriqi (Fenerbahçe)

Muriqi Fenerbahçe 158
Yatabare Sivasspor 140
Crivelli Başakşehir 116
Caner Sivasspor 115

En çok kurtarış yapan kaleci: Lung (Kayseri)

Lung 124
Uğurcan Trabzonspor 114
Farnolle Yeni 103
Mert Başakşehir 99
Samassa Sivasspor 97

Süre alan en genç oyuncu: Mevlüt Han Ekelik (Antalya)

Mevlüt 15 yaş 221 gün
Emre Kayserispor 15 yaş 313 gün
Emin Galatasaray 16 yaş 299 gün
Berke Ankaragücü 16 yaş 307 gün
Ömer Fenerbahçe 16 yaş 313 gün

SÜPER LİG'İN EN'LERİ

En çok şut çeken:

Fenerbahçe 545
Alanyaspor 530
Başakşehir 504
Sivasspor 498

En çok isabetli şut çeken:

Alanyaspor 195
Fenerbahçe 188
Başakşehir 180
Trabzonspor 178
Beşiktaş 178

En çok isabetli orta yapan:

Alanyaspor 241
Sivasspor 192
Fenerbahçe 189
Beşiktaş 189

En çok isabetli pas yapan:

Beşiktaş 15652
Galatasaray 15111
Fenerbahçe 15075
Konyaspor 13170

En çok ikili mücadele kazanan:

Alanyaspor 1982
Trabzon 1933
1929
Sivasspor 1906

En çok hava topu kazanan:

Sivasspor 727
Çaykur Rize 668
Alanyaspor 667
Ankaragücü 608

En çok gol yemeyen tak ım

Galatasaray 12
Beşiktaş 12
Sivasspor 10
Başakşehir 10
Kasımpaşa 10

En çok faul yapan:

Ankaragücü 539
Çaykur Rize 511
Sivasspor 506
Kayserispor 505

En çok kırmızı kart gören:

Fenerbahçe 11
Kayserispor 9
Y. Malatya 8

En çok penaltı yaptıran:

Alanyaspor 12
Kayserispor 11
Çaykur Rize 11

İNENLER
FALCAO
GALATASARAY
ERSUN YANAL
Y.MALATYA

ÇIKANLAR
ALANYA
SİVASSPOR
SERGEN YALÇIN
G.ANTEP FK

YILIN FOTOĞRAFI
Futbol dünyasını derinden etkileyen koronavirüs salgını, yeşil sahalarda da ilginç sahneleri beraberinde getirdi. F.Bahçe idmanındaki bu görüntü, hafızalara kazındı.

YILIN TAKIMI: BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'in 6. şampiyonu olan turuncu-lacivertliler, pandemi süreci sonrası maçların seyircisiz oynanma kararını avantaja çevirdi.

YILIN YILDIZI: SÖRLOTH-TRABZONSPOR

SON ŞAMPİYON GALATASARAY, MUSLERA'SIZ YARIŞTAN KOPTU
Geçen sezon geriden gelip, Başakşehir'den şampiyonluğu alan Galatasaray, koronavirüs sonrası Rizespor maçıyla başladığı maratonda büyük darbe yedi. Kaleci Muslera'nın ayağının kırılmasıyla yıkılan Cimbom, şampiyonluk yarışına erken havlu attı. Bir türlü toparlanamayan sarı-kırmızılılar, oynadıkları son 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak, taraftarlarını üzdü.

SÜPER LİG'İ DE VURAN KORONA NEDENİYLE FUTBOLSUZ 3 AY
Sezona damga vuran olay kesinlikle koronavirüs oldu. Dünyayı etkisi atına alan salgın sonrasında hayat durma noktasına gelirken, futbol da bundan nasibini aldı. Süper Lig 19 Mart'ta, 26. haftada ertelenirken, yaklaşık 3 ay futbolsuz bir dönem yaşandı. Pandemi sonrasında da maçlar, her ülkede olduğu gibi seyircisiz bir şekilde 12 Haziran'da başladı.

ZORLU'DAKİ BULUŞMA BÜYÜK TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI
Süper Lig'de sezonun akılda kalan olayları arasında; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'da başbaşa görüşmesi olmuştu. Bu görüşme spor kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de sosyal medyadan, "Anlaşıldı; 2. yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımını yapmıştı.

  1. 29.7.2020
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