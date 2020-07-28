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28 Temmuz 2020, Salı
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Kulüpler Birliği Vakfı toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını bugün 'da gerçekleştirecek. Toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını bugün 'da gerçekleştirecek. Toplantı, saat 14.00'te başlayacak. kulüplerinin başkanlarının katılmasının beklendiği toplantıda, yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların gündeme geleceği öğrenildi.
  1. 28.7.2020
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