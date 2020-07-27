Son dakika haberi... Süper Lig kulüplerinin transferlerini duyurabilmek için dört gözle beklediği harcama limitinin TFF tarafından açıklanacağı tarih belli oldu.
Süper Lig kulüplerinin merak beklediği karar açıklanıyor... Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu.
Aktarılan bilgilere göre TFF, 3 Ağustos tarihinde kulüplerin harcama limitlerini duyuracak.
HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?
Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması
Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı
Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 17:47
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: TFF'nin harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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