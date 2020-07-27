Son dakika: TFF'nin harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'nin limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika: TFF'nin harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig kulüplerinin transferlerini duyurabilmek için dört gözle beklediği limitinin tarafından açıklanacağı tarih belli oldu.

Süper Lig kulüplerinin merak beklediği karar açıklanıyor... 'nun limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre , 3 Ağustos tarihinde kulüplerin harcama limitlerini duyuracak.

HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 17:47
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