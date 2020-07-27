Galatasaraylı Gökay Güney Menemenspor'da!
Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor, Galatasaray'ın 21 yaşındaki genç defans oyuncusu Gökay Güney'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Nijeryalı sağ kanat Bulbwa ile sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişip 4 sene önce profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun kiralanacağı bildirildi. Gökay, sarı-kırmızılılarda 1 Süper Lig maçına çıkarken, 7 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında top koşturdu. Gökay, çeşitli yaş kategorilerinde 21 defa milli formayı da terletti.
- 27.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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