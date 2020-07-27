Galatasaraylı Gökay Güney Menemenspor'da! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig TFF 1. Lig ekibine Galatasaray'dan takviye!

Galatasaraylı Menemenspor'da!

Galatasaraylı Gökay Güney Menemenspor'da!

Gelecek sezon adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren 1. Lig ekibi , 'ın 21 yaşındaki genç defans oyuncusu 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1. Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Nijeryalı sağ kanat Bulbwa ile sözleşme imzalayan , 'ın genç defans oyuncusu transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişip 4 sene önce profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun kiralanacağı bildirildi. Gökay, sarı-kırmızılılarda 1 maçına çıkarken, 7 kez de maçında top koşturdu. Gökay, çeşitli yaş kategorilerinde 21 defa milli formayı da terletti.

  1. 27.07.2020
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