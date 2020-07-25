İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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- Aytemiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

'in son haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geliyor. Sezonu 5. sırada tamamlama şansı bulunan Alanyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte zorlu karşılaşmayla ilgili detaylar ve muhtemel 11'ler...

'in 34. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2020-21 sezonunu 'ın önünde 5. sırada bitirme şansı bulunan Aytemiz , 36 puan ile 13. sırada yer alan 'a konuk oluyor. 6. sırada yer alan Alanyaspor'un ise 54 puanı bulunuyor.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'da başlayacak. Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği maç BeIN Connect'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Milosevic, Ömer Ali.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Onur, Cisse.

  1. 25.07.2020
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