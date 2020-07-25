İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2020-21 sezonunu Galatasaray'ın önünde 5. sırada bitirme şansı bulunan Aytemiz Alanyaspor, 36 puan ile 13. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. 6. sırada yer alan Alanyaspor'un ise 54 puanı bulunuyor.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'da başlayacak. Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği maç BeIN Connect'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Milosevic, Ömer Ali.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Onur, Cisse.