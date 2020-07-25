İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı
Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sezonu 5. sırada tamamlama şansı bulunan Alanyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte zorlu karşılaşmayla ilgili detaylar ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 34. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2020-21 sezonunu Galatasaray'ın önünde 5. sırada bitirme şansı bulunan Aytemiz Alanyaspor, 36 puan ile 13. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. 6. sırada yer alan Alanyaspor'un ise 54 puanı bulunuyor.
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşma saat 21:00'da başlayacak. Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği maç BeIN Connect'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Milosevic, Ömer Ali.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Onur, Cisse.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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