Denizlispor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in son haftasında Denizlispor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Az da olsa ligden düşme tehlikesi bulunan yeşil-siyahlılar, Başkent ekibi önünde sahadan en az beraberlikle ayrılıp kümede kalmayı garantilemek istiyor. Ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü ise prestij mücadelesine çıkıyor.

DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk edeceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Oscar Scarione, Michalak, Saba, Orgill