Denizlispor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de son hafta heyecanı nefes kesiyor. 34. ve son hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Horozlar, ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında en az 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek. Peki, Denizlispor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'de kimler var? İşte detaylar...
Süper Lig'in son haftasında Denizlispor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Az da olsa ligden düşme tehlikesi bulunan yeşil-siyahlılar, Başkent ekibi önünde sahadan en az beraberlikle ayrılıp kümede kalmayı garantilemek istiyor. Ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü ise prestij mücadelesine çıkıyor.
DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Denizlispor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk edeceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Oscar Scarione, Michalak, Saba, Orgill
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 20:09
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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