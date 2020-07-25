Denizlispor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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- MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Denizlispor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de son hafta heyecanı nefes kesiyor. 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Horozlar, ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında en az 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek. Peki, Denizlispor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 11'de kimler var? İşte detaylar...

'in son haftasında , Ankaragücü'nü konuk ediyor. Az da olsa ligden düşme tehlikesi bulunan yeşil-siyahlılar, Başkent ekibi önünde sahadan en az beraberlikle ayrılıp kümede kalmayı garantilemek istiyor. Ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü ise prestij mücadelesine çıkıyor.

DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk edeceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, , Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, , Michalak, Saba, Orgill

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 20:09
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