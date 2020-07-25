CANLI | Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
Süper Lig'in 34. ve son haftasında, küme düşme hattı alev alev yanıyor. Denizlispor - Ankaragücü, Konyaspor - Alanyaspor, Göztepe - Sivasspor ve Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 34. haftası, kritik mücadelere sahne oluyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalarda Denizlispor, Ankaragücü'nü konuk ederken, Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Öte yandan Göztepe İzmir'de Sivasspor ile karşı karşıye gelirken, Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ
KONYASPOR - ALANYASPOR
GÖZTEPE - SİVASSPOR
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 20:47
- CANLI | Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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