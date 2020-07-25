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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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CANLI | Süper Lig'de düğüm çözülüyor!

CANLI | Süper Lig'de düğüm çözülüyor!

Süper Lig'in 34. ve son haftasında, küme düşme hattı alev alev yanıyor. Denizlispor - , - , - ve - FK maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 34. haftası, kritik mücadelere sahne oluyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalarda Denizlispor, 'nü konuk ederken, evinde 'u ağırlıyor. Öte yandan İzmir'de ile karşı karşıye gelirken, sahasında FK ile karşı karşıya geliyor.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ

KONYASPOR - ALANYASPOR

GÖZTEPE - SİVASSPOR

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 20:47
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