CANLI | Süper Lig'de düğüm çözülüyor!

Süper Lig'in 34. haftası, kritik mücadelere sahne oluyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalarda Denizlispor, Ankaragücü'nü konuk ederken, Konyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Öte yandan Göztepe İzmir'de Sivasspor ile karşı karşıye gelirken, Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ

KONYASPOR - ALANYASPOR

GÖZTEPE - SİVASSPOR

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK