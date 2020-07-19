Süper Lig'de 33. hafta nefes kesiyor! İşte canlı puan durumu
Süper Lig'de 33. hafta mücadeleleri bu akşam oynanan 7 mücadele ile devam ediyor. Zirve yarışının yanı sıra alt sıralarda da lige tutunma yarışı nefes kesiyor. İşte Süper Lig'de anbean değişen canlı puan durumu...
Süper Lig'de bitime az bir süre kala 33. hafta 7 karşılaşma ile devam ediyor. Medipol Başakşehir şampiyonluk maçında sahasında Kayserispor'u ağırlarken, Beşiktaş-Fenerbahçe, Trabzonspor-Konyaspor, Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor, Ankaragücü-Antalyaspor, Sivasspor-Gençlerbirliği, Alanyaspor ise Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmalarda atılan gollerle lig sıralaması anlık olarak değişiyor. İşte tüm mücadelelerin canlı skorları ve anlık puan durumu...
CANLI SONUÇLAR
BEŞİKTAŞ 2-0 FENERBAHÇE
BAŞAKŞEHİR 1-0 KAYSERİSPOR
TRABZONSPOR 3-2 KONYASPOR
SİVASSPOR 3-0 GENÇLERBİRLİĞİ
ALANYASPOR 0-0 DENİZLİSPOR
ANKARAGÜCÜ 0-0 ANTALYASPOR
RİZESPOR 3-0 Y. MALATYASPOR
CANLI PUAN DURUMU
1) M. BAŞAKŞEHİR - 69 PUAN
2) TRABZONSPOR - 65 PUAN
3) SİVASSPOR - 60 PUAN
4) BEŞİKTAŞ - 59 PUAN
5) GALATASARAY - 55 PUAN
6) ALANYASPOR - 52 PUAN
7- FENERBAHÇE - 51 PUAN
8) GAZİANTEP FK - 43 PUAN
9) ANTALYASPOR - 42 PUAN
10) KASIMPAŞA - 40 PUAN
11) GÖZTEPE - 39 PUAN
12) G.BİRLİĞİ - 36 PUAN
13) DENİZLİSPOR - 36 PUAN
14) Ç. RİZESPOR - 35 PUAN
15) KONYASPOR - 33 PUAN
16) Y. MALATYASPOR - 32 PUAN
17) KAYSERİSPOR - 32 PUAN
18) ANKARAGÜCÜ - 30 PUAN
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 22:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'de 33. hafta nefes kesiyor! İşte canlı puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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