Süper Lig'de 33. hafta nefes kesiyor! İşte canlı puan durumu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'de 33. hafta nefes kesiyor! İşte canlı puan durumu

Süper Lig'de 33. hafta nefes kesiyor! İşte canlı puan durumu

'de 33. hafta mücadeleleri bu akşam oynanan 7 mücadele ile devam ediyor. Zirve yarışının yanı sıra alt sıralarda da lige tutunma yarışı nefes kesiyor. İşte Süper Lig'de anbean değişen canlı puan durumu...

'de bitime az bir süre kala 33. hafta 7 karşılaşma ile devam ediyor. şampiyonluk maçında sahasında Kayserispor'u ağırlarken, -, -Konyaspor, Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor, Ankaragücü-, Sivasspor-Gençlerbirliği, Alanyaspor ise Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmalarda atılan gollerle lig sıralaması anlık olarak değişiyor. İşte tüm mücadelelerin canlı skorları ve anlık puan durumu...

CANLI SONUÇLAR

BEŞİKTAŞ 2-0 FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR 1-0 KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR 3-2 KONYASPOR

SİVASSPOR 3-0 GENÇLERBİRLİĞİ

ALANYASPOR 0-0 DENİZLİSPOR

ANKARAGÜCÜ 0-0 ANTALYASPOR

RİZESPOR 3-0 Y. MALATYASPOR

CANLI PUAN DURUMU

1) M. BAŞAKŞEHİR - 69 PUAN

2) TRABZONSPOR - 65 PUAN

3) SİVASSPOR - 60 PUAN

4) BEŞİKTAŞ - 59 PUAN

5) GALATASARAY - 55 PUAN

6) ALANYASPOR - 52 PUAN

7- FENERBAHÇE - 51 PUAN

8) GAZİANTEP FK - 43 PUAN

9) ANTALYASPOR - 42 PUAN

10) KASIMPAŞA - 40 PUAN

11) GÖZTEPE - 39 PUAN

12) G.BİRLİĞİ - 36 PUAN

13) DENİZLİSPOR - 36 PUAN

14) Ç. RİZESPOR - 35 PUAN

15) KONYASPOR - 33 PUAN

16) Y. MALATYASPOR - 32 PUAN

17) KAYSERİSPOR - 32 PUAN

18) ANKARAGÜCÜ - 30 PUAN

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 22:43
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