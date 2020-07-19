Süper Lig'de 33. hafta nefes kesiyor! İşte canlı puan durumu

Süper Lig'de bitime az bir süre kala 33. hafta 7 karşılaşma ile devam ediyor. Medipol Başakşehir şampiyonluk maçında sahasında Kayserispor'u ağırlarken, Beşiktaş-Fenerbahçe, Trabzonspor-Konyaspor, Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor, Ankaragücü-Antalyaspor, Sivasspor-Gençlerbirliği, Alanyaspor ise Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmalarda atılan gollerle lig sıralaması anlık olarak değişiyor. İşte tüm mücadelelerin canlı skorları ve anlık puan durumu...

CANLI SONUÇLAR

BEŞİKTAŞ 2-0 FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR 1-0 KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR 3-2 KONYASPOR

SİVASSPOR 3-0 GENÇLERBİRLİĞİ

ALANYASPOR 0-0 DENİZLİSPOR

ANKARAGÜCÜ 0-0 ANTALYASPOR

RİZESPOR 3-0 Y. MALATYASPOR

CANLI PUAN DURUMU

1) M. BAŞAKŞEHİR - 69 PUAN

2) TRABZONSPOR - 65 PUAN

3) SİVASSPOR - 60 PUAN

4) BEŞİKTAŞ - 59 PUAN

5) GALATASARAY - 55 PUAN

6) ALANYASPOR - 52 PUAN

7- FENERBAHÇE - 51 PUAN

8) GAZİANTEP FK - 43 PUAN

9) ANTALYASPOR - 42 PUAN

10) KASIMPAŞA - 40 PUAN

11) GÖZTEPE - 39 PUAN

12) G.BİRLİĞİ - 36 PUAN

13) DENİZLİSPOR - 36 PUAN

14) Ç. RİZESPOR - 35 PUAN

15) KONYASPOR - 33 PUAN

16) Y. MALATYASPOR - 32 PUAN

17) KAYSERİSPOR - 32 PUAN

18) ANKARAGÜCÜ - 30 PUAN