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19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında Demir Grup ile kozlarını paylaşacak. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı da futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sivasspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. hafta maçında ile birbirlerine karşı 26. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geride kalan 25 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

59 KEZ GOL ATILDI

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 59 gol kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 25 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

APPİNDANGOYE KART SINIRINDA!

Sivasspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

SİVAS'TA 1 EKSİK!

Heyecan dolu karşılaşma öncesi Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR 481. MAÇINA ÇIKACAK

Sivasspor Süper Lig´de 481. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de bugüne kadar 480 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig´de 179 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 662 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 668 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 663 puan topladı.

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı 21:00'da Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Yatabare, Coffie, Fatih, Emre, Mert Hakan, Kone

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem (Ahmet), Toure, Flavio, Halil İbrahim, Soner, Berat, Candeias, Sessegnon, Mats, Stancu

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 16:49
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