Sivasspor-Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği birbirlerine karşı 26. kez rakip oluyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Geride kalan 25 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI





İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Yatabare, Emre Kılınç, Kone

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil İbrahim, Toure, Soner, Candeias, Berat, Ramos, Sessegnon, Polomat, Stancu

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı 21:00'de başladı ve Bein Sports 4'ten canlı yayınlanıyor.