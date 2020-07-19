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19 Temmuz 2020, Pazar
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Sivasspor-Gençlerbirliği | CANLI

'in 33. haftasında Demir Grup ile kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Yiğidolar 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak, Başkent temsilcisi ise kümede kalmayı garantilemek için galibiyeti hedefliyor. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

'in 33. hafta maçında ile birbirlerine karşı 26. kez rakip oluyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Geride kalan 25 maçta 'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.

SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI


İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Yatabare, Emre Kılınç, Kone

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil İbrahim, Toure, Soner, Candeias, Berat, Ramos, Sessegnon, Polomat, Stancu

SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Gençlerbirliği maçı 21:00'de başladı ve Bein Sports 4'ten canlı yayınlanıyor.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 20:57
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