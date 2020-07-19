Sivasspor-Gençlerbirliği | CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Yiğidolar 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak, Başkent temsilcisi ise kümede kalmayı garantilemek için galibiyeti hedefliyor. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 33. hafta maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği birbirlerine karşı 26. kez rakip oluyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Geride kalan 25 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor'u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.
SİVASSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ CANLI
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Yatabare, Emre Kılınç, Kone
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil İbrahim, Toure, Soner, Candeias, Berat, Ramos, Sessegnon, Polomat, Stancu
SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Gençlerbirliği maçı 21:00'de başladı ve Bein Sports 4'ten canlı yayınlanıyor.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 20:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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