Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konsu oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynanacak. Ünal Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile zor dönemlerden geçen Btc Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor. Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'da ise arka arkaya gelen başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.
ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut
ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
- 19.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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