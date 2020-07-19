Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında sahasında 'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konsu oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynanacak. ile yollarını ayıran ile zor dönemlerden geçen Btc Türk karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor. Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'da ise arka arkaya gelen başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Garmash, Boldrin, Samudio, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 19.07.2020
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