Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor | CANLI

- | CANLI

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor | CANLI

'in 33. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynanıyor. ile yollarını ayıran ile zor dönemlerden geçen BtcTurk karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor. Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'da ise arka arkaya gelen başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...


ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Vetrih, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Chebake, Gökhan, Fofana, Hafes, Walter, Umut

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 20:59
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA