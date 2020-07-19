Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynanıyor. Ünal Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile zor dönemlerden geçen BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor. Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'da ise arka arkaya gelen başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Vetrih, Skoda
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Chebake, Gökhan, Fofana, Hafes, Walter, Umut
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 20:59
- Beşiktaş ve Fenerbahçe'den örnek davranış! "Kadına şiddete dur de!"
- Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlacak?
- Sergen Yalçın'dan Victor Ruiz tepkisi! "Paranın peşine düşmüş"
- Espanyol-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.