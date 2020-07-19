Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynanıyor. Ünal Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile zor dönemlerden geçen BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor. Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Çaykur Rizespor'da ise arka arkaya gelen başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...





ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Garmash, Samudio, Vetrih, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Chebake, Gökhan, Fofana, Hafes, Walter, Umut