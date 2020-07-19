Çaykur Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de sondan bir önceki haftada birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım 29'da Milan Skoda ile 1-0 öne geçerken bu golden bir dakika sonra Fernando Boldrin farkı 2'ye çıkardı. 35'te penaltıdan attığı golle bir kez daha sahneye çıkan Skoda, mücadelenin skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 35 yaparak 15. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.