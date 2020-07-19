Çaykur Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, kritik maçta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Süper Lig'de sondan bir önceki haftada birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım 29'da Milan Skoda ile 1-0 öne geçerken bu golden bir dakika sonra Fernando Boldrin farkı 2'ye çıkardı. 35'te penaltıdan attığı golle bir kez daha sahneye çıkan Skoda, mücadelenin skorunu belirledi: 3-0.
Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 35 yaparak 15. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 23:15
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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