Çaykur Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor'dan altın değerinde 3 puan!

3-0 | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

'in 33. haftasında , kritik maçta sahasında BtcTurk 'u konuk etti. Ev sahibi takım zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

'de sondan bir önceki haftada birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede , sahasında konuk ettiği BtcTurk 'u 3-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım 29'da Milan Skoda ile 1-0 öne geçerken bu golden bir dakika sonra Fernando Boldrin farkı 2'ye çıkardı. 35'te penaltıdan attığı golle bir kez daha sahneye çıkan Skoda, mücadelenin skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 35 yaparak 15. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 23:15
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