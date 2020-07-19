Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de corona virüsü salgını sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor'da ise hedef mutlak 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam ise cezalı durumda.
AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı 21:00'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Sackey, Aissati, Recep, Estupinan
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 17:01
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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