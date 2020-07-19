Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Maçın muhtemel 11'leri, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de corona virüsü salgını sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren , deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor'da ise hedef mutlak 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Aytemiz Alanyaspor'da Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam ise cezalı durumda.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı 21:00'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Sackey, Aissati, Recep, Estupinan

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 17:01
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