Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'de pandemi sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta aldığı 3 puanla son veren Yukatel Denizlispor, Avrupa kupalarına katılma şansını hala sürdüren Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.





AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı Bein Connect'ten canlı yayınlanıyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Efecan, Bakasetas, Siopis, Musa, Emircan, Cisse.

Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Sackey, Rodallega, Sacko.

SAKATLAR VE CEZALILAR

Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemiyor. Aytemiz Alanyaspor'da ise Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam cezası nedeniyle süre alamıyor.