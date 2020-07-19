Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- Denizlispor | CANLI

Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor | CANLI

'in 33. haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılabilmek adına mücadele eden Alanyaspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor'u Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk ediyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de pandemi sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta aldığı 3 puanla son veren , Avrupa kupalarına katılma şansını hala sürdüren 'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.


AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı Bein Connect'ten canlı yayınlanıyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Efecan, Bakasetas, Siopis, Musa, Emircan, Cisse.

Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Sackey, Rodallega, Sacko.

SAKATLAR VE CEZALILAR

Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemiyor. Aytemiz Alanyaspor'da ise Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam cezası nedeniyle süre alamıyor.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 21:00
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