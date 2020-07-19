Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor | CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına katılabilmek adına mücadele eden Alanyaspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor'u Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk ediyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de pandemi sonrası 5 maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta aldığı 3 puanla son veren Yukatel Denizlispor, Avrupa kupalarına katılma şansını hala sürdüren Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.
AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor maçı Bein Connect'ten canlı yayınlanıyor.
AYTEMİZ ALANYASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Efecan, Bakasetas, Siopis, Musa, Emircan, Cisse.
Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Sackey, Rodallega, Sacko.
SAKATLAR VE CEZALILAR
Stackhowiak, Barrow ve Ben Youssef'in ayrıldığı Denizli'de sakatlıkları bulunan Tolgahan ve Lopes de forma giyemiyor. Aytemiz Alanyaspor'da ise Djalma'nın sakatlığı bulunurken, Ceyhun Gülselam cezası nedeniyle süre alamıyor.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 21:00
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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