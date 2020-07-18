Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında Gaziantep ile ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken , salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı. Ligin 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa ise daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren Kasımpaşa, 23 puan toplayarak düşme hattından kurtuldu.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior, Furkan Soyalp, Jefferson, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, , Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Thiam, Gohou

  1. 18.07.2020
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