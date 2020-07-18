Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı. Ligin 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa ise daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren Kasımpaşa, 23 puan toplayarak düşme hattından kurtuldu.
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı 21:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Junior, Furkan Soyalp, Jefferson, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Thiam, Gohou
- 18.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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