Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde son iki haftaya girilirken rahat bir konumda yer alan iki takım da sahaya prestij için çıktı. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı.
Ligin 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa ise daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren Kasımpaşa, 23 puan toplayarak düşme hattından kurtuldu.
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA CANLI
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Muhammet
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Gohou
GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 20:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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