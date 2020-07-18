Gaziantep FK-Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı.

Ligin 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa ise daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren Kasımpaşa, 23 puan toplayarak düşme hattından kurtuldu.

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA CANLI





İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Muhammet

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Gohou

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı 21:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.