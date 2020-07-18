Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena'da oynanacak olan mücadelede Koray Gençerler düdük çalacak. Pendemi sonrası galibiyet kazanamayan Galatasaray sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

, 'in 33. haftasında 'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

FALCAO VE LEMINA YİNE YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Kırmızı kart cezası biten ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

SON 8 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Göztepe maçı 21:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Okan- Linnes, Marcao, Emin, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem

Göztepe: Göktuğ- Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek

  1. 18.07.2020
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