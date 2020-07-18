Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena'da oynanacak olan mücadelede Koray Gençerler düdük çalacak. Pendemi sonrası galibiyet kazanamayan Galatasaray sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.
FALCAO VE LEMINA YİNE YOK
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak. Kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.
DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
SON 8 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Göztepe maçı 21:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Okan- Linnes, Marcao, Emin, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem
Göztepe: Göktuğ- Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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