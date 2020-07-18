Galatasaray - Göztepe | CANLI
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Koray Gençerler düdük çalıyor. Pandemi sonrası galibiyet alamayan Aslan, mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Belhanda, Emre, Feghouli, Adem.
Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'da başlayan Galatasaray-Göztepe maçı Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
FALCAO VE LEMINA YİNE YOK
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmuyor.
DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
SON 8 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 21:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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