Galatasaray - Göztepe | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Galatasaray - Göztepe | CANLI

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Koray Gençerler düdük çalıyor. Pandemi sonrası galibiyet alamayan Aslan, mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

, 'in 33. haftasında 'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor. Süper Lig'de son dönemde aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 39 puana sahip Göztepe ise averajla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, , Emre, Feghouli, Adem.

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21:00'da başlayan Galatasaray-Göztepe maçı Bein Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

FALCAO VE LEMINA YİNE YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen ile Mario Lemina karşılaşmada forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmuyor.

DÖRT FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

SON 8 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendikten sonra çıktığı maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 21:08
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