PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Kayserisporlu Mensah'a 2 ve Diego Angelo'ya ise 1 maç ceza verdi. Kurul, Denizlispor'un başkanı Ali Çetin'e 28 gün, Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert'e de 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Pandemi tedbirlerine uymayanlara da para cezası kesildi.