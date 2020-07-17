PFDK ceza yağdırdı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig PFDK ceza yağdırdı

ceza yağdırdı

PFDK ceza yağdırdı

kararları açıklandı. Kurul, Kayserisporlu Mensah'a 2 ve 'ya ise 1 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Kayserisporlu Mensah'a 2 ve 'ya ise 1 maç ceza verdi. Kurul, Denizlispor'un başkanı Ali Çetin'e 28 gün, Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert'e de 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Pandemi tedbirlerine uymayanlara da para cezası kesildi.

  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PFDK ceza yağdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA