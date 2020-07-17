PFDK ceza yağdırdı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Kayserisporlu Mensah'a 2 ve Diego Angelo'ya ise 1 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Kayserisporlu Mensah'a 2 ve Diego Angelo'ya ise 1 maç ceza verdi. Kurul, Denizlispor'un başkanı Ali Çetin'e 28 gün, Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert'e de 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Pandemi tedbirlerine uymayanlara da para cezası kesildi.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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