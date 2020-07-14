Kayseri mucizesi

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, final gibi maçta eski teknik direktörünün başında bulunduğu Gaziantep FK'yi ağırladı. İlk yarıda karşılıklı atakların olduğu karşılaşmada Kayserispor, Kravets ve Hasan'la, kırmızı-siyahlılar Kenan ve Maxim'le girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 45+4'te ise Maxim'in serbest vuruştan yaptığı ortada, Muhammet fileleri havalandırdı. Ancak VAR'a giden pozisyon sonrası, maç yaklaşık 4 dakika durakladı. Ardından hakem Halil Umut Meler, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İkinci yarıda 62'de Antep, Maxim'in golüyle öne geçti. Kayseri, bir de 73'te Mensah, 87'de Diego'nun amatörce hareketleri sonrası kırmızı görmesiyle 9 kişi kaldı. Sarı- kırmızılılar 9 kişi kalmasına rağmen 90+2'de Kravets'le eşitledi. 90+4'te de Lung, Güray'ın ağlara giden kafa vuruşunu müthiş çeldi ve Kayseri ligde kalma yolunda çok değerli 1 puanı hanesine yazdırdı.