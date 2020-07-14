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14 Temmuz 2020, Salı
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Kayseri mucizesi

Sarı-kırmızılılar final gibi maçta 62’de Maxim’in golüyle geri düştü. Mensah ve kırmızı gördü. , uzatmalarda altın değerinde 1 puanı kazandırdı.

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala düşmeme mücadelesi veren , final gibi maçta eski teknik direktörünün başında bulunduğu FK'yi ağırladı. İlk yarıda karşılıklı atakların olduğu karşılaşmada Kayserispor, ve Hasan'la, kırmızı-siyahlılar Kenan ve Maxim'le girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 45+4'te ise Maxim'in serbest vuruştan yaptığı ortada, Muhammet fileleri havalandırdı. Ancak VAR'a giden pozisyon sonrası, maç yaklaşık 4 dakika durakladı. Ardından hakem Halil Umut Meler, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İkinci yarıda 62'de Antep, Maxim'in golüyle öne geçti. , bir de 73'te Mensah, 87'de 'nun amatörce hareketleri sonrası kırmızı görmesiyle 9 kişi kaldı. Sarı- kırmızılılar 9 kişi kalmasına rağmen 90+2'de Kravets'le eşitledi. 90+4'te de Lung, Güray'ın ağlara giden kafa vuruşunu müthiş çeldi ve Kayseri ligde kalma yolunda çok değerli 1 puanı hanesine yazdırdı.

  1. 14.7.2020
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